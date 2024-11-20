¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gobierno de Corrientes Diego Spagnuolo Amenaza de bomba
Corrientes

Las noticias más importantes del 20 de noviembre

Por El Litoral

Miércoles, 20 de noviembre de 2024 a las 07:24

Golazo de Lautaro Martínez para el triunfo de Argentina ante Perú
Dirigentes radicales de 36 localidades impugnaron la convocatoria a internas

Río Paraná en alerta: depredación y mal uso de bancos de arena

"Hice dos liberaciones demoníacas", afirmó un pastor evangélico de Mercedes

Tras las lluvias, cómo continuará el tiempo en Corrientes

Muerte en Goya: "Las pistolas tasers no hubiesen garantizado nada pero es una tecnología a analizar"

Fin de semana largo: más de 3.300 bañistas llegaron a las playas capitalinas

Pesar en la Facultad de Derecho por la muerte de una docente

Cuál fue el destino más elegido de Corrientes en el feriado largo

Inauguraron la ampliación del laboratorio de calidad de madera








 

