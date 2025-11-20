Aceite de coco: ¿milagroso o peligroso?

¿Es saludable o no tanto?

Algunos de los supuestos beneficios que se le adjudican al aceite de coco son estimular la función inmune, equilibrar hormonas tiroideas, curar de enfermedades cardiovasculares, cáncer y VIH, favorecer la baja de peso, mejorar la glicemia, mejorar el tránsito intestinal y aumentar el coeficiente intelectual.

Consultada al respecto, la Lic. Valenzuela explica que “lamentablemente no existe evidencia que demuestre lo saludable que es el aceite de coco”.



Consumir con moderación

Si bien este aceite es libre de colesterol, sigue siendo una grasa saturada, por ejemplo, el aceite de coco extravirgen contiene 92% de estas grasas. Por eso, se debe disminuir su consumo en la dieta habitual.

Cabe destacar que la recomendación actual para prevenir enfermedades al corazón es que se limite el consumo de aceite de coco, al igual que el de todas las grasas saturadas, a no más del 7% de las grasas totales de la dieta.



Aceite de coco vs aceite de oliva

La especialista comenta que los beneficios de los alimentos varían cuando se observan individualmente versus como parte de hábitos alimentarios.

“Poblaciones que usan aceite de coco como parte de sus estilos de vida tradicional parecen obtener tasas más bajas de enfermedades coronarias, pero de ahí a que el aceite de coco proporcione beneficios para la salud “hay un gran trecho”. En la dieta de estas poblaciones, el aceite de coco se come junto con la fibra del coco, junto con muchos lípidos omega-3 del pescado. También poseen bajo consumo de carbohidratos refinados. Por lo que los resultados positivos tienen que ver con los hábitos alimentarios en su conjunto, no con un alimento en particular”.

Por otro lado, en el consumo de aceite de oliva destacan las tasas más bajas de enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular y un menor riesgo de mortalidad más temprana.

Por ende, debemos tener claro que la complejidad de los patrones dietéticos y estilos de vida es la principal explicación probable de un beneficio para la salud. El aceite de coco no es un superalimento milagroso….En las esferas de equilibrio de salud, el aceite de oliva sigue siendo la opción más saludable.