Encuentro Plurinacional en Corrientes: grilla completa con 170 actividades culturales

Corrientes se prepara para vivir un fin de semana histórico con la llegada del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que reúne a miles de participantes de todo el país entre el 22 y el 24 de noviembre.

La Comisión Organizadora confirmó una grilla cultural de gran magnitud: más de 400 artistas, 170 propuestas y actividades simultáneas en más de 11 puntos culturales de la ciudad.

Un evento autogestivo con 38 años de historia

El encuentro autoconvocado, plurinacional, federal y democrático, vuelve a Corrientes por segunda vez

Durante tres jornadas habrá más de 100 talleres de debate, ferias, teatro, música, charlas, performance y presentaciones literarias.

Apertura en el Cocomarola

El sábado 22, de 9 a 14, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola será escenario del acto inaugural, que incluirá presentaciones de:

Voces de Mujeres

Aguyjevete Jeguatajéy

Insonoras

Batuque Disidente

Entramadas

Mujeres al Encuentro

Mujeres y Disidencias del Folklore La Plata

Ese mismo día, desde las 19 hasta la medianoche, la Costanera Sur será sede del emblemático Festival Tortazo, con artistas de todo el país y la región.

Festivales en la Costanera Sur

Festival Tortazo – Sábado 22, de 19 a 00

Actúan: Vale Vivero, Fátima Lucía, Coro Transfeminista Lunas Verdes, Gauchites, La Correntada, Rudas Kuir, Mooi, Viva la Pepa, entre otros.

Peña Encuentrera – Domingo 23, de 19 a 01

Actúan: Insonoras, Gata Flora, Gisella Crimi, La Centella, Tekove Katú, Batuka, proyecciones y más de 10 artistas en vivo.

Cierre el lunes en el Cocomarola

El lunes 24, de 9 a 14, será el acto de cierre, nuevamente en el Cocomarola, con presentaciones de:

Luze Hija del Arte

Lelu Haick

Jou Di Lux

Flor Senda

Más de 11 puntos culturales en toda la ciudad

Museos, centros culturales, plazas, parques y espacios independientes ofrecerán actividades:

Talleres de ESI, biodanza, serigrafía, autocuidado.

Presentaciones de libros (Pasquinelli, Cavallero, Gago, Vivanco y más).

Cine, performance, muralismo, muestras fotográficas y artísticas.

Teatro y espectáculos en el Centro Cultural Flotante.

Conversatorios sobre género, salud, derechos humanos y luchas territoriales

Ferias Encuentreras

Los espacios de feria estarán disponibles durante el sábado, domingo y lunes hasta las 13, en:

Parque Mitre

Plaza Juan de Vera

Son gratuitos para feriantes locales y visitantes.

Actividades satélite desde el viernes 21

Antes del inicio oficial, ya habrá actividades en MECA (España 1559), en la Facultad de Ciencias Agrarias, Campus Cabral. (Juan Bautista

Cabral 2131) se harán presentación de libros. En tanto que en el parque Camba Cuá se realizarán proyecciones y otras actividades.

Por otro lado, en el Museo de Ciencias Naturales (Costanera General San Martin 100) se realizarán muestras alineadas al evento. Además, se podrá asistir a muestras, DJ Sets, danza, flamenco y presentaciones artísticas, las cuales se informan desde las vías oficiales del evento,