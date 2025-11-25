Varios heridos y dos muertos tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Buenos Aires

Dos personas murieron y al menos 17 resultaron heridas en un trágico accidente que se registró en las primeras horas de este martes en la Ruta 2, cuando un micro de larga distancia que trasladaba a 56 pasajeros despistó y volcó a la altura de General Pirán, en dirección a Mar del Plata.

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 7.30, a la altura del kilómetro 325, cerca de la localidad de General Pirán, sentido a la ciudad balnearia. El micro de la empresa Turismo New Bus trasladaba a un contingente de 56 pasajeros desde diferentes localidades de la zona oeste del área metropolitana de Buenos Aires hacia la costa atlántica.

Por circunstancias que son materia de investigación, el micro despistó y terminó volcando sobre uno de sus laterales a la vera de la ruta.

A causa del accidente, dos personas murieron y al menos 17 pasajeros sufrieron heridas de distinta consideración y gravedad. Según informaron en C5N, la mayoría de los heridos con politraumatismos fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal, mientras que otros fueron derivados a General Pirán, por tratarse de la localidad más cercana.

De las 17 personas heridas, dos se encontraban graves y su estado de salud era reservado.

Medios locales informaron que, tras el vuelco, algunas personas habían quedado atrapadas en el interior del micro y tuvieron que ser rescatadas.

Hasta el momento, se desconocen las causas por las cuales el chofer perdió el control del micro. Al momento del accidente, la visibilidad de la ruta era buena, de aproximadamente diez kilómetros, y tampoco se registraban malas condiciones climáticas. Peritos de la Policía Científica se encontraban trabajando en el lugar.

En el sitio del accidente se montó un importante operativo en el cual trabajaban los equipos de emergencias, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) de Provincia, varias ambulancias de seguridad vial de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) y bomberos voluntarios de la zona.

En tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) colaboraba en la señalización y ordenamiento del tránsito sobre la Ruta 2 así como también en la realización del test de alcoholemia al conductor, como parte del protocolo correspondiente.

El micro que este martes volcó en la Ruta 2 a la altura de la localidad bonaerense de General Pirán trasladaba a participantes de un evento organizado por la Provincia de Buenos Aires.

Se trataba de una jornada sobre hábitat popular que se iba a desarrollar en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, la cual fue suspendida tras el trágico accidente.

