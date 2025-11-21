Corrientes: buscan a Ezequiel Cabaña, un joven de 20 años desaparecido desde el 7 de noviembre

La Policía de Corrientes inició un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Ezequiel Cabaña, un joven de 20 años de quien se desconoce su ubicación desde el pasado 7 de noviembre.

Según consta en la denuncia presentada por sus familiares, Cabaña viajó desde Ituzaingó hacia la capital provincial hace dos semanas, siendo esa la última vez que se tuvo contacto con él.

Datos físicos y de contacto

La fuerza de seguridad provincial difundió las características físicas de Ezequiel Cabaña para facilitar su identificación:

Edad: 20 años.

Altura: aproximadamente 1,70 metros.

Contextura: delgada.

Tez: blanca.

Cabello: corto, de color marrón claro.

Señas particulares: posee tatuajes en uno de sus brazos.

La Policía solicita a la comunidad que cualquier dato que pueda ser útil para dar con el paradero del joven sea comunicado a las autoridades.

Canales de Contacto: