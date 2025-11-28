Secuestraron una moto ensamblada con partes robadas en 2013 y 219

Con sorpresa, la Policía descubrió que en calles de Paso de la Patria circulaba una motocicleta ensamblada con partes denunciadas como robadas en los años 2013 y 2019.

El motovehículo fue secuestrado por personal de la Comisaría Paso de la Patria y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de San Luis del Palmar durante un control vehicular e identificación de personas que llevaron a cabo en el Anfiteatro “Piním Palma”.

Durante el procedimiento, se secuestró una motocicleta Honda Wave 110 cc, que presentaba un requerimiento por parte la Justicia de la Capital correntina.

Según determinaron los pedidos resultaron sobre el dominio y sobre el motor por causas diferentes, delito de robo en la ciudad de Corrientes, una del año 2013 y la otra 2019.

Con respecto al conductor, un joven oriundo de la localidad, no aportó documentaciones alguna de la moto y reveló que no era suya.

En consecuencia, se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno que ordenó que se inicie un legajo de investigación por “averiguación de delito”, para determinar la procedencia de la misma y la identidad del conductor, para verificar si guarda o no relación con los hechos.

