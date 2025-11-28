¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Atropellaron a un funcionario municipal de Corrientes que fue hospitalizado

Se trata del director de Tránsito y de Defensa Civil que está grave, en un hospital de Posadas, Misiones.

Por El Litoral

Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 21:05

El director de Tránsito de la Municipalidad de Gobernador Virasoro debió ser trasladado de urgencia al hospital local, a causa de las lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido el jueves a la mañana.

Fuentes policiales indicaron que una moto de 110 lo embistió cuando el funcionario que además se desempeña en el área de Defensa Civil del Municipio, se disponía a cruzar la calle en cercanías del Corralón Municipal.
Sufrió traumatismo de cráneo, además de otras lecciones por las que fue derivado a Posadas, Misiones para una mejor atención. Su estado es delicado, según describieron.

