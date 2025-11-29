¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

servicio de colectivos escuelas públicas día del yaguareté
SAN LUIS DEL PALMAR

Corrientes: la Policía secuestró 300 kilos de carne faenada

No cumplía con las normas previstas por la legislación de policía sanitaria animal y el artículo 206 del Código Penal.

Por El Litoral

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 15:38

La Policía de Corrientes secuestró alrededor de 300 kilos de carne vacuna que eran transportados sin la documentación ni las condiciones sanitarias obligatorias.

El procedimiento se realizó el 28 de noviembre a partir de operativos preventivos desplegados sobre las rutas provinciales 4 y 91. Los policías detuvieron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 50 años.

Según se detalló, en la caja del vehículo se encontraron bolsas con cortes de una vaca faenada, sin cumplir con las normas marcadas por la legislación de policía sanitaria animal y el artículo 206 del Código Penal.

La Policía procedió al secuestro de la carne y a la detención del conductor. El caso quedó a disposición de la fiscalía, que continuará con los procedimientos correspondientes.

