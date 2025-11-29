Concluyeron sin éxito los rastrillajes en las lagunas de 9 de Julio en búsqueda de Loan

Luego de 20 días de búsqueda, autoridades del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina (Sifebu) y del Comando Unificado Corrientes (CUC) confirmaron que finalizaron sin éxito los rastrillajes en las cuatro lagunas de la localidad de 9 de Julio, en búsqueda de Loan Danilo Peña.



La medida fue firmada el 8 de noviembre de 2025, bajo el Expediente FCT 2157/2024/96 de la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, en tanto que los trabajos empezaron el lunes 10



Los habitantes del pequeño poblado donde desapareció Loan el pasado 13 de junio del 2024 se vio sorprendido por el amplio despliegue de vehículos de las distintas fuerzas de seguridad, así como de personal uniformado que arribó y se alojó en el único hotel que posee el lugar...

"Tras completar todas las etapas previstas, el resultado fue negativo: no se hallaron elementos de interés ni indicios vinculados a Loan", confirmó a El Litoral el periodista Juan Cruz Velasquez.

En tal sentido, aseguró que "con estos informes técnicos, queda descartada prácticamente la hipótesis del supuesto accidente en esa zona y también la posibilidad de que el cuerpo del niño estuviera en las lagunas inspeccionadas".



Las investigaciones continúan y la Justicia Federal de Goya avanza en la producción de nuevas pruebas, consolidando la línea principal del caso: la sustracción del menor.

El foco de las acciones estuvieron centradas en las lagunas situadas en cercanías de un campo que posee el matrimonio de Victoria Caillava y Carlos Pérez, a la vera de la Ruta Provincial 113, a unos 6 kilómetros al Sur del casco urbano de 9 de Julio.



La serie de operativos estuvieron encabezados por el CUC, con apoyo del Sifebu, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, y Policía de la Provincia, bajo supervisión judicial. Aseguran que por primera vez desembarcaron buzos tácticos al lugar, quienes sumaron su aporte a los rastrillajes.

En las últimas horas, una de las noticias más relevantes fue un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que resolvió que la investigación continúe sin un plazo límite, dejando sin efecto la orden de la Cámara Federal de Corrientes que había impuesto dos meses para definir la situación procesal de los imputados o ampliar las acusaciones.



Por otra parte, el Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó la unificación de los dos expedientes vinculados al caso y fijó para el 27 de febrero de 2026 la primera audiencia preliminar del juicio, instancia en la que se ordenará la prueba y se resolverán planteos de las defensas.

Con esta decisión, 17 personas llegarán al debate oral. Siete de ellas están imputadas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Los otros 10 acusados enfrentan cargos por maniobras que habrían entorpecido la investigación.