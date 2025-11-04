Huyeron de la Policía y arrojaron un arma de guerra en Corrientes

En Paso de la Patria, la Policía secuestró este martes, un arma de fuego de guerra calibre 38 con cinco cartuchos intactos, en un operativo que llevó a cabo personal de la guardia de prevención de la Comisaría local.

Según detallaron, los efectivos realizaban un patrullaje por calles del casco urbano, cuando divisaron a dos personas que se dieron a la fuga, después que la Policía intentó identificarlos.

Durante un seguimiento, uno de los sospechosos dejó caer un objeto, que posteriormente se constató de que se trataba de un arma de guerra calibre 38, la cual trasladaron hasta la dependencia policial.Se dio intervención Fiscalía en turno que dispuso directivas para la identificación de los supuestos implicados en el hecho.