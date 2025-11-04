¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

EE.UU Campaña solidaria Encuentro Plurinacional de Mujeres
EE.UU Campaña solidaria Encuentro Plurinacional de Mujeres
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PASO DE LA PATRIA

Huyeron de la Policía y arrojaron un arma de guerra en Corrientes

Los sospechosos evadieron un control y se desprendieron de un revólver cargado con proyectiles
 

Por El Litoral

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 22:03

En Paso de la Patria, la Policía secuestró este martes, un arma de fuego de guerra calibre 38 con cinco cartuchos intactos, en un operativo que llevó a cabo personal de la guardia de prevención de la Comisaría local.


Según detallaron, los efectivos realizaban un patrullaje por calles del casco urbano, cuando divisaron a dos personas que se dieron a la fuga, después que la Policía intentó identificarlos.


Durante un seguimiento, uno de los sospechosos dejó caer un objeto, que posteriormente se constató de que se trataba de un arma de guerra calibre 38, la cual trasladaron hasta la dependencia policial. 
Se dio intervención Fiscalía en turno que dispuso directivas para la identificación de los supuestos implicados en el hecho.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD