Tras tareas investigativas se detuvo a una mujer implicada en un hecho delictivo

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a una mujer en la localidad de Esquina, quien está vinculada a un hecho delictivo.

La detención fue resultado de una investigación de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina con colaboración de la Unidad Fiscal de turno, la cual inició tras la denuncia de un hecho delictivo.

Los rastrillajes en zonas cercanas al hecho terminaron en la localización y detención de una mujer mayor de edad que responde al alias “Macu”, vinculada al caso que se investigaba.

La demorada fue trasladada a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.