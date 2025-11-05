Alerta en Goya: un hombre fue mordido por una yarará de la cruz mientras intentaba cazar un tatú

Un hombre de la localidad correntina de Goya fue mordido por una yarará de la cruz (Bothrops alternatus) luego de meter la mano en una cueva mientras intentaba cazar un tatú (armadillo). El incidente se registró el martes por la noche y requirió una rápida intervención médica.

El sujeto, identificado como Franco Fleita, fue trasladado de inmediato al Hospital Zonal de Goya tras ser alcanzado por la víbora. Dada la gravedad de la mordedura y el tipo de ofidio, se le aplicaron 8 dosis de suero antiofídico. Actualmente, Fleita se encuentra estable y fuera de peligro.

Rápida intervención y alerta sanitaria

El rápido accionar del encargado del Serpentario de Goya, Juan Carlos Peña, fue clave para salvar la vida de Fleita. Peña relató el incidente en sus redes sociales, donde confirmó que el hombre recibió la mordedura de la yarará en ambas manos.

"El señor estaba cazando un tatu y metió la mano en la cueva donde se encontró con la yarará", detalló Peña.

El experto en ofidios hizo un llamado a la comunidad a tomar conciencia sobre el riesgo, ya que las condiciones climáticas actuales son propicias para la salida y actividad de las yarará y otras especies de serpientes venenosas en la región.