Veda pesquera: cuál es la situación en Corrientes y qué especies no se pueden extraer

El delegado de Flora y Fauna en Ituzaingó, Armando Ortiz, desmintió en diálogo con Hoja de Ruta la existencia de una nueva veda pesquera en aguas correntinas, tras la circulación de una supuesta resolución binacional que generó confusión entre pescadores y guías de la zona.

“Es una resolución que anda dando vueltas, pero la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes no implementó ninguna veda nueva. Sigue la veda normal: no extracción de surubí ni dorado, y pesca de subsistencia o deportiva con devolución”, explicó.

Ortiz aclaró que la información difundida hacía referencia a una veda total vigente del lado paraguayo, por lo que recomendó a los pescadores no cruzar hacia esas aguas. “Paraguay sí está en veda total y hay patrullajes. Acá no, Corrientes sigue con la veda habitual”, remarcó.

El funcionario también señaló que la supuesta resolución binacional no tiene alcance en la provincia. “La entidad binacional no tiene competencia sobre los recursos naturales de Corrientes. Acá no rige ninguna nueva disposición”, sostuvo.

Consultado sobre las actividades programadas, Ortiz confirmó que el concurso del surubí de Ituzaingó se realizará con normalidad: “El concurso está confirmado, con pesca y devolución. Para aguas paraguayas, se piden los permisos correspondientes”.

Finalmente, el delegado comentó que continúan los controles preventivos en la zona: “Estamos haciendo recorridas por presencia de cardúmenes de surubí. Se hacen controles constantes con la Dirección y la Policía de Corrientes”.

