Mandiyú ganó en Goya y terminó invicto la fase de grupos

Deportivo Mandiyú cerró una primera fase impecable en el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol. Este domingo derrotó a Sportivo Surubí de Goya 4 a 0 para terminar invicto y primero en la Zona 3 de la Región Litoral Norte. En cuatro partidos, marcó 17 goles y solamente recibió 1.

El encuentro correspondiente a la sexta fecha, última de la primera etapa, se jugó este domingo pero sufrió la reprogramación de hora y sede por la lluvia que afectó a Goya. Se dejó la cancha de Benjamín Matienzo que quedó prácticamente bajo agua y se pasó a la de Huracán. En tanto que el inicio del juego, previsto para las 17, se demoró 2 horas.

Con la clasificación asegurada en la fecha anterior, el DT Fabián "Bocha" Ponce modificó más de medio equipo titular. Fueron seis los cambios respecto al último partido, pero Mandiyú mantuvo su contundencia.

El primer tiempo fue equilibrado y el local intentó ser protagonista dado que estaba obligado a ganar para clasificar. En el correr de los minutos, Mandiyú se adueñó del partido pero la apertura del marcador recién llegó a los 43 minutos por intermedio de José Sosa. El delantero controló la pelota con la pierna izquierda en el borde del área chica, dejó en el camino al arquero y definió de derecha.

La segunda conquista fue a los 4 minutos cuando Sosa recibió un empujón dentro del área y Tomás González cambio por gol el penal que sancionó el árbitro Jorge Miño.

Sportivo Surubí no pudo reaccionar. Intentó adelantarse pero chocó con sus propias limitaciones y la buena defensa del Albo. A los 32 minutos, Gustavo Ojeda puso el 3 a 0 y a los 47, Lautaro Mendoza estableció el 4 a 0 definitivo.

Mandiyú pasó con paso firme la primera etapa del Regional y ahora aguarda la nueva instancia, donde se disputarán series eliminatorias con partidos de ida y vuelta.