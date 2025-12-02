¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SAN LUIS DEL PALMAR

Atraparon en Corrientes a dos hombres vinculados robos en Tucumán

Ambos poseen pedido de captura por diferentes hechos. Uno de ellos está vinculado al robo de una importante suma de dinero a un futbolista del club Atlético Tucumán.

Por El Litoral

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 13:00

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a dos personas en la localidad de San Luis del Palmar, quienes están vinculadas a hechos delictivos ocurridos en la provincia de Tucumán.

El procedimiento ocurrió en la noche del lunes, cuando personal de la Unidad Regional N° 1 de San Luis del Palmar detuvieron la marcha de un vehículo utilitario marca Fiat, modelo Fiorino, que era abordado por dos hombres

Tras las primeras averiguaciones se constató que uno de los sujetos registraría un pedido de captura radicado en la provincia de Tucumán, en relación con un hecho delictivo ocurrido recientemente.

En tanto que el otro sospechoso está vinculado al robo de una importante suma de dinero a un jugador de fútbol del club Atlético Tucumán. Por tal motivo, dos hombres mayores de edad fueron detenidos, y el vehículo secuestrado de forma preventiva.

Los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia correspondiente, a fin de continuar con las diligencias del caso.

