Gendarmería incautó más de 20 kilos de marihuana en una encomienda en Corrientes

Integrantes de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de Gendarmería Nacional, llevaron a cabo una importante incautación de estupefacientes en el control fijo de la localidad correntina de Cuay Grande.

Los uniformados efectuaron la apertura de una encomienda que había sido interdictada previamente a una empresa de transporte de paquetería.

En presencia de testigos, los efectivos de Gendarmería abrieron los tres bultos que conformaban el envío. En su interior, contaron 59 paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal de color verde amarronada.

Resultado del narcotest

El personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo Narcotest y confirmó que la sustancia era “cannabis sativa”. El pesaje final arrojó un total de 20,297 kilos de marihuana.

Debido al hallazgo, intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, quienes orientaron el secuestro del estupefaciente y la continuidad de las diligencias del caso.