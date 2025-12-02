Crimen del hijo del ex jefe de Policía: declaró Medina, pidió perdón y se espera el veredicto

El juicio oral contra Osvaldo David Medina por los hechos ocurridos en San Cosme en abril de 2024 entró este martes en su etapa final. El imputado declaró por más de dos horas ante el Tribunal de Juicio N.º 2 de Corrientes, reconstruyó el momento del crimen y pidió disculpas a las familias involucradas. Mañana miércoles 3 de diciembre se esperan los alegatos de cierre y el veredicto.

La reanudación del debate

En la mañana de hoy, a las 10:30, se reanudó el debate en las instalaciones del Tribunal de Juicio N.º 2, ubicado en el Edificio Patono (Plácido Martínez Nº 1056). El acusado, Osvaldo David Medina, está detenido preventivamente e imputado por:

Homicidio agravado por el uso de arma de fuego (víctima: Alfredo Javier Armando Molina, hijo del ex Jefe de Policía).

Homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género y uso de arma de fuego (víctima: su ex pareja, Bárbara Romero).

El Tribunal de Juicio Colegiado, presidido por la doctora Rosa Elizabeth Ascona, e integrado por los vocales doctor Héctor Ariel Gustavo Azcona y doctor Román Facundo Esquivel, escuchó la versión de Medina por más de dos horas.

La versión del imputado: "No recuerdo cuántos disparos"

Durante su declaración, Medina reconstruyó en detalle los momentos previos al trágico suceso de San Cosme, ocurrido en abril de 2024.

El imputado relató que todo comenzó cuando llegó a la casa de Bárbara (su expareja). En su testimonio, expresó que fue recibido por la víctima, Alfredo Molina:

“Me atendió Molina. Me quiso agarrar de la campera y saqué mi arma. No recuerdo cuántos disparos”, declaró ante el Tribunal.

En otro momento de la secuencia, Medina agregó que intentó atentar contra su propia vida: “Atiné a tirar un tiro hacia mi cabeza, pero me di cuenta (de) que no tenía más balas”.

Como prueba adicional, la defensa exhibió ante el Tribunal chats mantenidos entre el imputado y Bárbara, que fueron incorporados al debate oral.

Pedido de perdón y veredicto inminente

Hacia el final de su declaración, Medina se dirigió directamente a las familias involucradas en el caso, la familia Molina y la familia Romero:

“Yo sé que mis palabras no bastan para aliviar el dolor. Quiero pedir perdón a las tres familias involucradas. Especialmente a la familia Molina, la familia Romero. Perdón por el dolor que causé”, expresó el acusado.

Las audiencias continuarán este miércoles 3 de diciembre a partir de las 10, con los alegatos de cierre de cada una de las partes (Fiscalía, Querella y Defensa).

Posteriormente, el Tribunal dictará el veredicto en esta causa de alto impacto.