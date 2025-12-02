¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SAN LUIS DEL PALMAR

La Policía de Corrientes secuestró carne que era transportada sin controles sanitarios

Los cortes fueron considerados no aptos para el consumo humano.

Por El Litoral

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 08:03

La Policía de Corrientes secuestró este lunes carne vacuna transportada sin medidas sanitarias en San Luis del Palmar. El operativo de control se realizó sobre la Ruta Provincial 4.

El procedimiento ocurrió cerca de las 10 cuando los policías detuvieron una camioneta Ford Ranger en la que iban cuatro personas mayores de edad.

En la caja del vehículo encontraron distintos cortes de carne —paletas, costillas, cuartos y menudencias— que no contaban con sellos bromatológicos ni condiciones adecuadas de conservación, por lo que fueron considerados no aptos para el consumo humano.

Otros elementos secuestrados

Además, se hallaron cuchillos, un serrucho, lazos y un aparejo, elementos que quedaron secuestrados junto con la camioneta.

Los ocupantes fueron identificados y los elementos trasladados a la comisaria para continuar con el procedimiento. 

 

