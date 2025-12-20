Corrientes: atacó con un cuchillo a un joven para robarle la bicicleta y fue detenido

La Policía de Corrientes informó este sábado que lograron detener a un hombre que había atacado a otro joven para robarle la bicicleta en la capital correntina.

El hecho se registró en inmediaciones de calle Reconquista y Ex Vía, en el barrio La Olla, donde un hombre sustrajo una bicicleta a un joven de 25 años, a quien además le provocó heridas cortantes en los brazos con un arma blanca durante el accionar delictivo.

Tras el alerta, al lugar acudió personal policial junto a una ambulancia del servicio de emergencias, procediéndose al traslado del damnificado al Hospital Escuela, donde fue asistido y diagnosticado con lesiones de carácter leve.

De manera inmediata, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda, logrando en un rápido accionar la detención del presunto autor, un hombre de 28 años conocido con el alias “Mono”, y el secuestro de la bicicleta sustraída.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan con las diligencias de rigor, quedando además a disposición de la unidad fiscal en turno.