Corrientes pone a punto sus playas públicas para la temporada alta: más obras y servicios

La Municipalidad de Corrientes avanza con trabajos integrales en las cinco playas públicas de la ciudad con el objetivo de dejar en óptimas condiciones los balnearios de cara a la temporada alta de verano 2025/2026. Las tareas incluyen una mayor limpieza, mantenimiento general y mejoras en la infraestructura existente.

Los balnearios Arazaty I y II, Malvinas I y II, y Molina Punta, habilitados desde el mes de octubre, cuentan con guardavidas, servicios sanitarios, atención de salud y accesos adaptados para personas con discapacidad, garantizando condiciones seguras y accesibles para vecinos y turistas.

En ese marco, la gestión del intendente Claudio Polich iniciará una serie de obras de infraestructura, entre las que se destacan el arreglo integral de los baños, el aumento de la presión de agua en las duchas públicas y el mantenimiento de todas las pasarelas, además de otras mejoras destinadas a optimizar la experiencia de quienes concurren a las playas.

Los balnearios permanecen abiertos todos los días de 8 a 20, con cobertura permanente de guardavidas, presencia de Guardia Urbana y acompañamiento de la Policía de Corrientes, además de tareas constantes de limpieza, sanitarios habilitados y diversos servicios.

Asimismo, se implementó un plan de seguridad que incluye la presencia de serenos, encargados de cuidar las instalaciones y a las personas que transitan por la zona.

Servicios y actividades para el verano

Durante la temporada estival, las cinco playas ofrecerán actividades culturales y deportivas, pensadas tanto para turistas como para vecinos. Estas propuestas se articularán con las celebraciones de San Baltasar, la Fiesta Nacional del Chamamé y el Carnaval, y serán coordinadas por distintas áreas de la Municipalidad.

El secretario de Obras Públicas, Juan Sebastián Gómez de la Fuente, destacó que “la gestión sabe de la importancia que tienen los balnearios para la ciudad y para los vecinos”, y explicó que junto al intendente Polich y el secretario de Turismo realizaron recorridas para evaluar las tareas de mantenimiento necesarias. “Estamos viendo qué trabajos debemos llevar adelante para mejorar el estado de nuestras playas”, señaló.

Por su parte, el secretario de Turismo y Deportes, José Sand, remarcó que “la playa es uno de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad” y afirmó que, siguiendo las instrucciones del jefe comunal, distintos equipos municipales trabajan para poner a punto los balnearios públicos. “Vamos a hacer las reparaciones necesarias para que la experiencia de los vecinos y turistas sea la mejor posible”, concluyó.