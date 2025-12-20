Reclaman el traslado a la cárcel del médico con dos condenas por abusos sexuales

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en sendos fallos dejó firmes las dos condenas recibidas por el médico Claudio Alejandro Martínez Borda, quien fuera director del hospital “Eduardo Cicconetti” de Paso de la Patria, acusado de abusos sexuales, a sus sobrinas menores de edad.

Desde la querella por una de las causas, se planteó que “es inadmisible que esta persona siga siendo un preso vip en una celda con todas las comodidades en la Comisaría Primera de Corrientes. El máximo órgano dejó firme las condenas y por ese motivo debería ser llevado a una cárcel común”, planteó el abogado Raúl Sotelo.

El letrado patrocina a una de las víctimas, que al momento de los hechos tenía 16 años. En relación con ese expediente, Martínez Borda recibió una condena de 2 años de prisión en calidad de autor material del delito de Abuso Sexual Simple, en la modalidad de delito continuado a una de sus sobrinas.

Fue sentenciado por el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes por hechos ocurridos entre 2017 y 2019, cuando la víctima, sobrina política del acusado, era menor de edad.

La otra condena fue más grave en cuanto a la calificación. El 24 de febrero, el Tribunal Oral Penal N° 1 sentenció al profesional a 12 años de prisión al hallarlo culpable del delito de “abuso sexual, con acceso carnal a una menor de edad”, hacia una de sus sobrinas, que al momento de los hechos tenía 8 años.

“Teniendo en cuenta que los dos fallos fueron ratificados a instancias del Superior Tribunal de Justicia, no entendemos el motivo por el cual no lo condujeron a la cárcel de condenados de San Cayetano”, remarcó Sotelo, quien anticipó que realizará una presentación para que se agilice el traslado.

Durante el desarrollo de los juicios quedaron probados las acusaciones con evidencias, aportes de profesionales, exámenes médicos y testimonios.

En el caso de la joven adolescente, el juez mencionó en el fallo que “el imputado aprovechaba momentos que podía estar a solas con la menor y le acariciaba la zona de su pelo, hombros, cintura y glúteos”.

Por otra parte, el letrado incluyó en la argumentación de la condena que el médico “en ocasiones que se encontraba a solas en el vehículo Renault Duster de Martínez Boda en el que trasladaba dos o tres veces por semana desde la Escuela de Corrientes hasta su domicilio en Paso de la Patria”, En esos viajes “aprovechaba para realizar actos de tocamientos con la mano sobre la pierna, acariciándole desde la rodilla hacia la zona de la pelvis y los glúteos por encima de la ropa con claros fines libidinosos”, remarcó.

Todos estos aspectos tuvo el cuenta el STJ para dejar firma esa segunda sentencia. Con base en la solidez de las evidencias que derivaron en sendas condenas, surgen los reclamos para que lo trasladen a una unidad penal acorde a su condición.