Corrientes: tras varios allanamientos secuestran plantas de marihuana

La Policía de Corrientes informó que tras varios allanamientos en la ciudad Capital, secuestró plantas de marihuana.

El operativo inició tras una denuncia por un arrebato, donde el personal de Comisaría XVI Urbana emprendió tareas investigativas que desembocaron en allanamientos en el barrio Montaña, San Antonio Oeste y Jardín de esta ciudad.

Aunque en los domicilios allanados no se encontraron los elementos robados, se hallaron nueve (9) plantas de marihuana de distintos tamaños.

Tras el hallazgo se solicitó la presencia del personal de Drogas Peligrosas, que realizó las pericias correspondientes al caso, que resultaron en positivo para Cannabis Sativa.

En el lugar se realizaron las formalidades legales, siendo secuestradas las plantas y detenido el propietario de una de las casas, identificado como O.D.A. de 38 años, quien fue trasladado a la dependencia correspondiente donde se realizaron los trámites del caso.

