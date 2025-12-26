Condenaron a un conductor por causar la muerte de una mujer al manejar ebrio

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó de manera unánime la condena de cuatro años de prisión para Nicolás Gordillo Mujica, quien fue encontrado culpable de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo con motor.

El máximo órgano ratificó el pasado 22 de diciembre la condena impuesta por el Tribunal Oral y Penal de Paso de los Libres, el 27 de julio del 2021.

La tragedia sucedió el 8 de julio de 2018, Gordillo Mujica conducía un vehículo en estado de ebriedad (0.99 gramos de alcohol en sangre) por la Ruta Nacional Nº 117, acompañado por tres personas, entre ellas Jaquelin Rodríguez.

Al ignorar las señalizaciones, perdió el control del auto e impactó contra una columna de hierro, en la intersección con calle y J.J. Valle, causando la muerte de Jaquelin y lesiones a los demás ocupantes.

La Justicia le había condenado a 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación para conducir vehículos. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa y confirmó la pena impuesta por el delito de “Homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo con motor, lesión culposa agravada por el tipo de lesión y por la conducción imprudente de vehículo con motor y lesión culposa”.

El tribunal destacó que la conducta de Gordillo Mujica fue imprudente y negligente, ya que condujo bajo el efecto del alcohol y con exceso de velocidad, poniendo en riesgo la vida de sus acompañantes. La decisión subraya que "ninguno de los argumentos que expone la defensa sirve para excusar la responsabilidad de su representado", según destacó una publicación del portal Confirmado.com.ar.

Para la resolución del fallo resultó clave el testimonio de Ivana Castelhano quien declaró que Gordillo Mujica conducía el vehículo a alta velocidad y que habían ingerido una gran cantidad de alcohol. Su aporte desvirtuó la versión de Gordillo Mujica, quien intentó deslindar responsabilidad afirmando que el conductor era Ramiro Arronda.

La testigo aseguró que venían de un boliche de Uruguaiana, especificando que habían ingerido cuantiosa cantidad de alcohol, y que Nicolás conducía el vehículo a alta velocidad.

El máximo tribunal, al rechazar el planteo defensivo del acusado, argumentó "el haberse dispuesto a conducir el automóvil habiendo ingerido alcohol, en horas de la madrugada en pleno mes de julio, transportando terceras personas en ese estado, resultan ser una serie de incumplimientos y de pasar por alto medidas de cuidado, que llevan a realizar una supresión mental hipotética".

En tal sentido se expuso que "si ese vehículo no se hubiera encontrado en la vía pública con su conductor en ese estado, el accidente no se hubiera producido y no se habría provocado la muerte de Jaquelin Rodríguez, ni las lesiones del resto de los ocupantes del vehículo" y subrayan que "en definitiva, ninguno de los argumentos que expone la defensa, sirve para excusar la responsabilidad".