Secuestraron carne y armas tras un allanamiento por denuncia de abigeato

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica San Roque llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de la localidad de Mantilla, departamento San Roque, en el marco de una investigación por abigeato.

La medida fue solicitada por el Fiscal de Goya, Dr. Omar Casere, y se llevó a cabo en una propiedad de la zona.

Durante el procedimiento, se secuestraron aproximadamente 12 kilogramos de productos cárnicos bovinos, entre ellos costilla, rabo y varios cortes, además de cuchillos, chairas, serruchos tipo carnicero, balanza tipo resorte, lazo, sogas, una prenda de vestir con manchas rojizas, un teléfono celular y un cargador de arma de fuego calibre 22.

El allanamiento se realizó tras una denuncia de un capataz de un establecimiento ganadero de la zona, que había encontrado restos de faena de un animal vacuno y huellas de equinos y personas en un potrero.Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia interviniente, aunque no se registraron personas aprehendidas por el hecho.