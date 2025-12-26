Secuestraron caballos que ingresaron a la iglesia de San Roque y buscan a los dueños

Luego de la viralización de imágenes de caballos que ingresaron a la iglesia de San Roque de Montpellier, de esa localidad, la Policía localizó y secuestró a los equinos.

El problema de los caballos sueltos volvió a generar polémica en esa población donde la insólita situación fue captada por cámaras de seguridad de la iglesia local que registraron a dos equinos ingresando tranquilamente al templo.

Los caballos fueron secuestrados y se iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar a sus propietarios, quienes serán sancionados con una multa contravencional, según anticiparon. Desde la fuerza remarcaron la irresponsabilidad de dejar animales sueltos que representan un serio peligro y han provocado accidentes graves en reiteradas ocasiones.