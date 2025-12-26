¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes San Miguel Municipalidad de Goya
Policía de Corrientes San Miguel Municipalidad de Goya
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
TRABAJOS DE PREVENCION

Secuestraron caballos que ingresaron a la iglesia de San Roque y buscan a los dueños

Por El Litoral

Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 18:45

Luego de la viralización de imágenes de caballos que ingresaron a la iglesia de San Roque de Montpellier, de esa localidad, la Policía localizó y secuestró a los equinos.
El problema de los caballos sueltos volvió a generar polémica en esa población donde la insólita situación fue captada por cámaras de seguridad de la iglesia local que registraron a dos equinos ingresando tranquilamente al templo.


Tras conocerse las imágenes en redes sociales, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque realizó recorridas por la localidad, logrando ubicar a los animales que habían protagonizado el curioso episodio.
Los caballos fueron secuestrados y se iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar a sus propietarios, quienes serán sancionados con una multa contravencional, según anticiparon. Desde la fuerza remarcaron la irresponsabilidad de dejar animales sueltos que representan un serio peligro y han provocado accidentes graves en reiteradas ocasiones.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD