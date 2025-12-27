La Justicia ordenó liberar a cinco policías de Corrientes denunciados por tortura

La jueza de Garantías de Santo Tomé Sara Marina Durand ordenó la liberación de los cinco policías que permanecían detenidos acusados de la presunta golpiza a un hombre durante un procedimiento realizado en el paraje Atalaya.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló la decisión y la investigación sigue en curso para avanzar hacia la obtención de mayores evidencias esclarecedoras.

El caso se remonta a mediados de diciembre, cuando Gonzalo Álvarez, un joven de 33 años del Paraje Atalaya del departamento de Santo Tomé, denunció ante la Unidad Fiscal en turno haber sido víctima de apremios ilegales por parte de policías de la Comisaría Tercera tras un intento de detención en su domicilio.

La presentación judicial, en la cual la víctima exhibió severas lesiones en distintas partes del cuerpo, llevó a la detención de cinco efectivos: cuatro imputados por torturas y el quinto, el jefe de la seccional, por encubrimiento y posible incumplimiento de deberes como funcionario público.

Según la denuncia original, el 14 de diciembre Álvarez fue interceptado por la policía en un control de agentes de Tránsito y, tras ser llevado a la Comisaría Tercera, su familia asegura que sufrió una golpiza con lesiones visibles en el rostro y las piernas.

También se mencionó que no recibió atención médica ni comida durante su detención, lo que motivó la intervención de Asuntos Internos de la Policía de Corrientes y la presentación de cargos ante la Fiscalía.

El viernes pasado, la jueza Durand ordenó la libertad inmediata de los cinco efectivos involucrados, tras evaluar la calificación inicial de la causa. En consecuencia, el Ministerio Público cargo de Facundo Cabral, apeló la decisión, argumentando que hay elementos suficientes para sostener medidas más gravosas, especialmente contra el oficial acusado de violencia.

La Cámara de Apelaciones decidirá en las próximas semanas.

Paralelamente, Asuntos Internos de la Policía de Corrientes apartó a los cinco agentes de sus funciones y desplazó al jefe de la Comisaría Tercera, en el marco de las investigaciones administrativas y judiciales.