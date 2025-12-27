¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ambiente y prevención

Basura cero en Corrientes: ante el pronóstico de lluvias, llaman a no sacar residuos

La iniciativa busca concientizar a los vecinos sobre el impacto de arrojar residuos en la vía pública y reforzar hábitos responsables para reducir riesgos de inundaciones.

Por El Litoral

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 17:25

Ante el pronóstico de lluvias, el Municipio lanzó una campaña de concientización en el marco del programa "Basura Cero", con el objetivo de promover el cuidado del espacio público y prevenir problemas ambientales que afectan a toda la ciudad.

Basura en la calle, un riesgo para todos

Advirtieron que arrojar basura en la calle no solo genera suciedad, sino que también representa un riesgo concreto, ya que bolsas, envases y restos acumulados en plazas, paseos y veredas pueden obstruir bocas de tormenta y desagües. Esta situación incrementa considerablemente las probabilidades de anegamientos e inundaciones durante las lluvias intensas.

En este contexto, el Municipio intensificó las tareas de limpieza urbana, con operativos especiales para retirar residuos que quedan fuera de los cestos y contenedores, especialmente en espacios públicos de alta circulación.

La campaña apunta, además, a la participación activa de los vecinos. “Sumate: usá los cestos, separá los residuos y no saques la basura cuando hay pronóstico de lluvias”, remarcaron desde el Municipio, al tiempo que destacaron que pequeños gestos cotidianos pueden marcar una gran diferencia en la prevención de emergencias climáticas.

 

