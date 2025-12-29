Entraron a robar en un club de Corrientes: se llevaron televisores, equipos y dinero

En la noche del domingo, delincuentes ingresaron a robar al Club Sagrado Corazón y se llevaron varios elementos tras forzar las puertas, informaron este lunes desde la institución deportiva.

El hecho se registró por Bolívar al 2163, donde un grupo de personas violentó los accesos y logró llevarse varios objetos de valor.

Hasta el momento, desde la institución pudieron constatar el faltante de los siguientes elementos:

Un televisor de 32 pulgadas

Teléfonos electrónicos

Una estufa eléctrica

Un termo y un mate

Equipos de sonido

Una cortadora de pasto

Una caja con herramientas

Un sobre con dinero en efectivo (aproximadamente 900 pesos)

Desde el club indicaron que el relevamiento continúa, por lo que no se descarta que falten más elementos, ya que el hecho ocurrió durante la madrugada y recién en las primeras horas del día se advirtió el robo.

El episodio fue puesto en conocimiento de las autoridades, quienes trabajan en la investigación para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.