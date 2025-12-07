L-Gante reveló qué hizo con sus dientes de oro

L-Gante volvió a ser noticia, pero esta vez no fue por su música ni por sus polémicas, sino por una confesión inesperada sobre sus famosos dientes de oro. El cantante visitó el programa Otro Día Perdido y, en una charla distendida con Mario Pergolini, contó qué hizo con la funda de oro que lució durante un tiempo.

Todo empezó cuando el conductor de eltrece le preguntó por el cambio en su sonrisa: “Pasaste de tener metal a otra boquita”. Sin vueltas, L-Gante explicó: “Era una funda de oro que me había hecho que hoy en día no me sirve para nada, estoy pensando en regalarla, guardarla o negociarla, porque ahora que tengo estos ya no me van”.

El conductor le consultó si alguien más podría usarla, pero el referente de la cumbia 420 fue tajante: “Claro porque tiene mi moldura, ni yo lo puedo usar ahora”. La charla se volvió aún más divertida cuando la humorista Laila Roth le sugirió: “Fundilo y hacete un anillo”.

Entre risas, L-Gante fue por más: “Voy a ver si se lo puedo poner al perro”. La ocurrencia desató carcajadas en el estudio. Pergolini se sumó al juego: “Imaginate estar así y ver al perro que se sonríe y está con los dientes…”. En ese momento, Agustín Aristarán remató: “Un terreno en la boca”. L-Gante, fiel a su estilo, cerró: “Algo así, sí…”.

L-GANTE CONFESÓ CUÁNTÓ LO EMOCIONA VER CRECER A SU HIJA JAMAICA

En el ida y vueta con Mario Pergolini, Elián Valenzuela habló con ternura de su nena con Tamara Báez: “Mi hija es mi cable a tierra, tiene cuatro años, es súper segunda conmigo, me hace muy bien, nos llevamos muy bien. La veo como va creciendo, hay cosas que me sorprenden, estoy en ese proceso”.

“Se me quemó la casa, me mudé a la casa del barrio, ahora me mudé a otro barrio y algo que me sorprendió de Jamaica es que mientras le armaba la cama, hay algunas piezas que las puse al reves, ella estaba con su maleta, sacando la ropa, doblandola, con cuatro años, estoy en esa, sorprendiendome de mi hija”, recordó emocionado el músico.

