Mundial 2026 Claudio Polich suelo de Corrientes
POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Millonario secuestro de mercadería de contrabando en Paso de los Libres

Detectaron neumáticos, cigarrillos, celulares, valuados en $67 millones

Por El Litoral

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 19:45

La División Unidad Operativa Federal de Paso de los Libres llevó a cabo un importante operativo de control sobbre la Ruta Nacional 14, km 495, donde detuvo un camión de la empresa Vía Cargo que viajaba hacia Buenos Aires con una millonaria carga de mercadería de contrabando.
Durante la inspección, se descubrió que el vehículo transportaba cajas con mercadería de origen extranjero sin la correspondiente documentación aduanera.

Por orden del Juzgado Federal de Paso de los Libres, se procedió al secuestro de los bultos y se realizó la apertura de los mismos en presencia de testigos.
La mercadería incautada incluye cigarrillos, cubiertas y elementos de electrónica, valuados en aproximadamente $67.000.000.

El Juzgado dispuso el secuestro total de la mercadería, que quedó depositada en el Depósito Fiscal de Aduana (Arca).
Este operativo es parte de los controles operativos que se están llevando a cabo en rutas, accesos a ciudades, terminales y puntos de encomienda, con el objetivo de combatir el contrabando y la evasión fiscal.

