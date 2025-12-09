Fue sorprendido en un campo cuando vigilaba la hacienda de un ganadero

Un hombre fue sorprendido por la Policía en el interior de un campo del paraje San Borgita, en el departamento Ituzaingó, ya en el límite con Misiones. Tenía en su poder un monocular con el que al parecer observaba a la distancia la hacienda de un reconocido productor ganadero, por lo cual tras su aprehensión la Fiscalía dispuso el inicio de actuaciones por "supuesta tentativa de abigeato".

En el hecho trabajaron en conjunto efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó con sus pares del área Seguridad Vial.Habían acudido al llamado de un productor que observó movimientos sospechosos dentro de su campo, en el que días atrás habían faenado cinco animales.

Se procedió a su aprehensión



Esta persona, identificada como Carlos Francisco A. domiciliada en la localidad de San Carlos, fue sorprendida dentro de la propiedad rural del denunciante, donde los efectivos observaron que utilizaba monoculares en dirección al campo en una actitud compatible con tareas de marcación o vigilancia previa a un hecho delictivo.



En el lugar se procedió además al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol; un cuchillo tipo facón de 26 cm; un monocular negro; bolsa de arpillera; teléfono celular y la suma de $31.390 en efectivo.

Sobre lo ocurrido fue informada de inmediato la Fiscalía de Turno la Dra. Analía Moreyra, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales por "Supuesta Tentativa de Abigeato".

El aprehendido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.