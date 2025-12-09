Hicieron regresar a Mercedes 141 novillos al detectar garrapatas

La Policía de la Provincia de Entre Ríos, a través del Puesto de Control Vial San Jaime de la Frontera, demoró la marcha de tres camiones que transportaban ganado bovino, provenientes de Mercedes, Corrientes, con destino a Totoral, Córdoba.



Durante el control, se constató que los animales presentaban parásitos externos vivos (garrapatas), por lo que se labró las actuaciones correspondientes.

El personal idóneo de Fucofa y Senasa dispuso el regreso de los camiones al campo del interior de Corrientes, su lugar de origen.

Los camiones transportaban un total de 141 novillos, distribuidos en 47 animales por jaula.

