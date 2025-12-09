¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

abigeato Juan Pablo Valdés Juan Pablo Valdés
CONTROL EN ENTRE RIOS

Hicieron regresar a Mercedes 141 novillos al detectar garrapatas

El operativo se realizó en la Ruta Nacional 127 en el límite con Corrientes al revisar hacienda de camiones que iba a Córdoba
 

Por El Litoral

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 17:46

La Policía de la Provincia de Entre Ríos, a través del Puesto de Control Vial San Jaime de la Frontera, demoró la marcha de tres camiones que transportaban ganado bovino, provenientes de Mercedes, Corrientes, con destino a Totoral, Córdoba.


Durante el control, se constató que los animales presentaban parásitos externos vivos (garrapatas), por lo que se labró las actuaciones correspondientes.

El personal idóneo de Fucofa y Senasa dispuso el regreso de los camiones al campo del interior de Corrientes, su lugar de origen.
Los camiones transportaban un total de 141 novillos, distribuidos en 47 animales por jaula.
 

