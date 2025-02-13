Uno de los prófugos más buscado en Corrientes fue detenido en Misiones

Tras protagonizar varios robos en cajas fuertes en la localidad de Mocoretá, la Policía de Corrientes y Misiones, detuvo el miércoles a Ramón Alberto Muñoz, quien era intensamente buscado por la justicia entre octubre y diciembre del año pasado.

Por orden del juez de turno, Fernando Luis Verón, equipos investigativos e integrantes de la comisaría Quinta de Garupá, procedieron a allanar el domicilio del detenido. La irrupción se realizó en el barrio "Santa Clara III".

El "Negro" Muñoz, ya fue excarcelado a mediados del mes pasado por el juez de instrucción 1 de Posadas, Marcelo Cardozo tras haber intentado coimear a policías sobre la avenida Alicia Moreau de Justo (ex ruta 213). Previo a su arresto, lo habían atrapado por realizar maniobras peligrosas, acompañado de un joven, al bordo de una camioneta Ford Ranger de color azul.

Anteriormente, el hombre ya había sido detenido dos veces, siendo ésta su tercera. En los procedimientos anteriores, se lo acusa de robos millonarios y delitos contra la integridad. Los expedientes de las causas anteriores se encuentran en el Juzgado 2 y 6 de instrucción a cargo de Juan Manuel Monte y Ricardo Walter Balor.

Por otra parte, el "Negro" Muñoz posee causas judiciales pendientes, esquivando las declaraciones desde el 2022 en el Tribunal Penal 2 de Posadas. En estos procesos legales, se lo denuncia por haber asaltado y roto la pierna a tiros a un constructor posadeño.

Robo calificado y en banda en Posadas, Oberá y Puerto Rico, como así también, hurto de cajas fuertes con sumas millonarias de pesos, dólares y cheques, son otros de los tantos hechos que caratulan sus causas.

*Con información de Primera Edición