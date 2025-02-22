"Es una vergüenza", dijo Cositorto luego de ser declarado culpable por estafa

A 30 días de cumplir tres años en prisión preventiva, Leonardo Cositorto fue declarado culpable este viernes por la megaestafa de Generación Zoe. La decisión fue tomada por el Tribunal de Goya, compuesto por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, quienes lo sentenciaron por asociación ilícita y por el fraude a 98 ahorristas.

El líder de la organización está enojado con la resolución de los magistrados y los acusa de querer usar su polémica causa para tapar otras de igual relevancia ocurridas en la provincia de Corrientes, como el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña.

Es una vergüenza”, dijo el imputado en diálogo con Infobae, horas después del fallo.

A la espera de la audiencia de cesura del próximo martes, en la que se definirá cuál es la pena que deberá cumplir en prisión, Cositorto adelantó a este medio que su abogado, José Codazzi, apelará la condena y que denunciará a las autoridades judiciales por prevaricato: el delito de dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley.

Además, explicó por qué se peleó a los gritos con el juez Carbajal minutos antes de que leyera la sentencia en su contra, un episodio que generó un tenso clima en la sala y que terminó con el líder de Generación Zoe siendo expulsado de la audiencia por su comportamiento.

“El problema con el juez viene cuando me dice por tercera vez habíamos cerrado las cuentas de los ahorristas a finales de diciembre (dos meses antes de tener que pagarles)”, contó Cositorto a Infobae. Y se defendió: “Primero que todo, yo no cerré nunca ninguna cuenta. Además, yo estaba fuera de la Argentina cuando cerraron las cuentas. El 18 de febrero las bloquearon y él dijo que yo cerré las cuentas a finales de diciembre, que las vaciamos las cuentas. Una vergüenza. Ahí es cuando yo le digo, ‘usted está mintiendo, señor’. Ahí es cuando él me echa y yo le digo que es un corrupto”.

Leonardo Cositorto no está conforme ni con el fallo, ni con el accionar del magistrado durante el juicio, a quien acusó de haber actuado como un fiscal por las duras acusaciones que hizo en su contra. Por este motivo, cree que quería aprovechar el revuelo que provoca esta causa para mostrarse él.

“En definitiva, querían un fallo. Querían a Cositorto en la televisión para tapar que lo de Loan”, señaló el ahora condenado.

Su opinión la fundamenta remarcando que durante los cuatro meses que duró el juicio, él siempre fue trasladado con chaleco, casco, esposas y 12 policías. “Y con el calor que hace”, se quejó, subrayando el gran despliegue que hicieron a su alrededor.

Luego reiteró: “Es una vergüenza. Esta es la justicia argentina. Van a ser todos denunciados por prevaricato. Y además vamos a apelar. Y no nos olvidemos que en 30 días se cumplen los tres años. Nosotros deberíamos quedar libres hasta que esto quede en segunda instancia”.

La condena a Cositorto por asociación ilícita y estafa

El tribunal de Goya, Corrientes, emitió su veredicto este viernes y declaró culpable a Leonardo Cositorto de asociación ilícita y estafa por el caso de Generación Zoe.

La decisión fue tomada por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, quienes consideraron que el principal acusado en la causa fue líder de la organización y coautor de reiterados fraudes.

Junto a él, también fueron declarados culpables Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

La pena de Leonardo Cositorto podría ir de 5 a 10 años de prisión por tratarse de una estafa en continuado. Las autoridades la darán a conocer el martes, para cuando está pautada la audiencia de cesura.

