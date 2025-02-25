Cositorto fue condenado a 12 años de prisión

En el Tribunal de Juicio de la ciudad correntina de Goya se conoció este martes la condena para Leonardo Cositorto, quien fue encontrado culpable de ser jefe de asociación ilícita por el caso de la mega estafa de Generación Zoe.

Luego de deliberar el Tribunal presidido por el doctor Ricardo Carbajal determinó la pena máxima de prisión para Leonardo Cositorto y le dio 12 años de prisión por los delitos de jefe de la asociación ilícita y como coautor por estafa.

En tanto que Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino fueron condenados a 8 años. Todos ellos fueron señalados como coautores de la estafa.

Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.



