Justicia de Corrientes Gustavo Valdés violencia de género
CORRIENTES

Arrestaron a un hombre que llevaba juguetes, ojotas y cables en una bolsa

Tiene 39 años y se encontraba merodeando de manera sospechosa y en estado de ebriedad.
 

Por El Litoral

Viernes, 28 de febrero de 2025 a las 10:53

La Policía de Corrientes informó esta mañana que detuvo ayer en horas de la tarde a un hombre que llevaba consigo objetos que no eran de su propiedad. La aprehensión ocurrió en las calles Pedro Borgatti y Junín.


En el marco de los controles periódicos que se realizan por toda la ciudad, los agentes policiales visualizaron a una persona que transitaba de manera sospechosa y en estado de ebriedad. 


En el momento que se acercaron, pudieron identificar una bolsa que contenía  juguetes de niños, un par de ojotas y  cables. Ante la falta de justificación de la procedencia de la propiedad que llevaba, lo trasladaron a la comisaria Primera Urbana, donde se realizan los trámites del caso.
 

