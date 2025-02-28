Arrestaron a un hombre que llevaba juguetes, ojotas y cables en una bolsa

La Policía de Corrientes informó esta mañana que detuvo ayer en horas de la tarde a un hombre que llevaba consigo objetos que no eran de su propiedad. La aprehensión ocurrió en las calles Pedro Borgatti y Junín.



En el marco de los controles periódicos que se realizan por toda la ciudad, los agentes policiales visualizaron a una persona que transitaba de manera sospechosa y en estado de ebriedad.



En el momento que se acercaron, pudieron identificar una bolsa que contenía juguetes de niños, un par de ojotas y cables. Ante la falta de justificación de la procedencia de la propiedad que llevaba, lo trasladaron a la comisaria Primera Urbana, donde se realizan los trámites del caso.

