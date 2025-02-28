Incautaron 60 kilos de marihuana y más de 500 celulares en paquetes de encomiendas

Como resultado de distintos operativos realizados en las últimas horas en el corredor vial de la Ruta Nacional 14, procedieron a la apertura de 16 encomiendas, en las que hallaron 58,922 kilogramos de “cannabis sativa”, 522 teléfonos y 600 atados de cigarrillos de contrabando.

Las piezas postales habían sido interdictadas en diferentes controles viales, llevados a cabo por los efectivos de los Escuadrones 7 “Paso de Los Libres” y 57 “Santo Tomé”.

Tras la apertura de las cajas sospechosas, los funcionarios junto con el personal de ARCA, decomisaron todo lo incautado que fue puesto a disposición de la Justicia Federal.

Según detallaron, los operativos fueron realizados por gendarmes de la Sección "Monte Caseros", dependientes del Escuadrón 7 “Paso de Los Libres” y de la Sección Núcleo del Escuadrón 57 "Santo Tomé", quienes recepcionaron un oficio judicial que autorizaba la apertura de 16 piezas postales.

Las mismas eran llevadas en un transporte de servicio de paquetería, circulaba con itinerario Misiones - Buenos Aires.Los efectivos junto con el personal de ARCA procedieron abrir las encomiendas y constataron la existencia de 73 paquetes que contenían 58 kilos 922 gramos de “cannabis sativa”, 600 atados de cigarrillos extranjeros y 522 celulares.Finalizada las tareas, los gendarmes informaron del hallazgo al Juzgado Federal de Paso de Los Libres, que dispuso el decomiso de la totalidad de los elementos y el labrado de las actuaciones en infracción a las Leyes 23.737 “Estupefacientes” y 22.415 “Código Aduanero”.