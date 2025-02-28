Murió un hombre tras caer desde lo alto de un árbol

Este viernes a la siesta, cerca de las 15 ocurrió un luctuoso hecho en la esquina de las calles Sarmiento y Formosa de la localidad de Paso de la Patria, donde un hombre de 28 años murió después de caer desde lo alto de un árbol, mientras realizaban trabajos de poda, informó la Policía.



La víctima de apellido Soto, perdió la estabilidad al parecer luego de tocar cables de alta tensión mientras cortaba las ramas del vegetal.



Con inmediatez concurrieron efectivos de la Comisaría distrito Paso de la Patria que a su vez, pidieron el arribo de una ambulancia del hospital local. En el lugar del hecho, por disposición de la Fiscalía en turno se realizaron las investigaciones correspondientes y pericias.



El cuerpo de la persona fallecida fue conducido al Instituto Medico Forense, donde se determinó que la causal del deceso sería producto de un politraumatismo de cráneo, generado por la caída.

