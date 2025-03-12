Tras una persecución demoraron a un joven en una motocicleta robada

En recorridas en prevención de ilícitos, alrededor de als 22 del martes demoraron a un joven de 20 años, que intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial en el barrio Quinta Ferré. Tras su demora comprobaron que se movilizaba en una Honda Wave con pedido de secuestro por "robo simple" de la Comisaría 18° Urbana, y en consecuencia fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno.

Fue un trabajo de los efectivos de la Dirección General de Delitos Complejos, quienes vieron al sospechoso en inmediaciones de calles Mar del Plata y 24 de Agosto en una motocicleta. Aceleró la marcha y se alejó al ver a la Policía.

Por tal motivo iniciaron una breve persecución, hasta darle alcance para su identificación, tratándose de un joven de 20 años, domiciliado en la zona, quien iba al mando de una Honda Wave de 110 c.c-, sin patente colocada.Al realzar las averiguaciones correpondientes comprobaron que la moto registraba pedido de secuestro, de la Comisaría 18° Urbana por una causa de "supuesto robo simple".El demorado y la motocicleta fueron puestos a Disposición de la Justicia.