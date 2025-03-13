Murió un motociclista tras ser embestido por un camión en la Ruta 12

Por estos días es llamativo ver en Corrientes a gran cantidad de motociclístas brasileros, que se dirigen a Santiago del Estero, para disfrutar de la apertura del Gran Premio de Moto GP, que se corre en el estadio de Termas de Rio Hondo. Uno de esos motoqueros murió este jueves a las 14 sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1103 tras ser embestido por un camión, en jurisdicción de la Comisaria de Distrito Itati.

Según precisaron, la dependencia policial tomó conocimiento del luctuoso hecho registrado en horas de la siesta que tuvo como protagonistas a una motocicleta guiada por un hombre de apellido Valdir (nacionalidad brasilera) y un camión conducido por una persona de apellido López.



Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor perdió la vida en el lugar tras lo cual tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación que dispuso la realización de las pericias.