Un hombre murió luego de ser impactado por un camión recolector de basura

La Policía de Corrientes informó que este lunes un hombre murió a consecuencia de las heridas que sufrió en un accidente en la capital correntina.

Efectivos acudieron, durante la mañana de este lunes, a las inmediaciones de las calles Guayquiraro y Guayaquil, donde había ocurrido un accidente del cual aún se trata de establecer las causas.

Un hombre mayor de edad, de apellido Galarza, quien manejaba una bicicleta fue impactado por un camión recolector de basura, conducido por un hombre mayor de edad.

Galarza fue auxiliado en el lugar y trasladado al servicio de urgencias del Hospital Escuela de esta ciudad. Pese a las atenciones recibidas, se notificó que murió momentos más tarde.

Sobre lo ocurrido se puso al tanto a la Fiscalía de turno, en tanto que en el lugar del hecho se realizaron los trámites de rigor. En la comisaría correspondiente se continúa con la investigación del caso.

