Gustavo Valdés Elecciones exjugador de fútbol
Un hombre fue atacado a tiros en un barrio de Corrientes 

El hecho se registró en horas de la mañana de este martes en la capital correntina. 

Por El Litoral

Martes, 04 de marzo de 2025 a las 15:04

La Policía de Corrientes informó este martes que investigan el caso de un hombre fue atacado a tiros en el barrio La Chola de la capital correntina. 

El hecho se registró en horas de la mañana de este martes por calles Gato y Mancha y Crespo, donde un hombre identificada como J.  Arriola, de 39 años fue hallado con  con una herida de bala en su pierna izquierda.

Según la información inicial, la policía investiga un posible ajuste de cuentas. 

En tanto que, el hombre fue trasladado hasta el hospital para recibir las atenciones medicas correspondientes, resultado estar fuera de peligro. 

La policía sigue trabajando en la recolección de pruebas para esclarecer los motivos que llevaron a este ataque.

 

 

