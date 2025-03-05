Hallaron dos grandes plantas de marihuana en una casa

En el patio trasero de una casa de la localidad de Caá Catí, personal policial de la Comisaría local incautó este miércoles dos plantas grandes de marihuana e inició una investigación para conocer su procedencia.

Según los datos aportados, un vecino alertó de la existencia de dos "plantas raras" en su propiedad, por lo cual una comisión policial fue al lugar y efectivamente se encontró con las dos hierbas de grandes magnitudes, que por sus características organolépticas y olores particulares, podrían presuntamente tratarse de marihuana.

Por tal circunstancias se procedió en consecuencia al secuestro preventivo bajo las formalidades legales de las plantas para posteriormente dar intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizados para la prueba química y determinar su verdadero origen.