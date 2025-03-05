Llevan dos semanas sin novedades de Santiago Suárez

A más de dos semanas de la enigmática desaparición de Santiago Suárez en Paso de los Libres, continúan con su búsqueda pese a que hasta el momento no se halló ningún elemento que pudiera dar inidicio de su paradero.

El Municipio de Paso de los Libres, a través de la Secretaría de Seguridad, mantiene activo el protocolo de actuación para su localización. La medida incluye un trabajo coordinado con la Unidad Regional IV de la Policía de Corrientes, que también se encuentra abocada a la búsqueda por distintos medios.

Como parte del protocolo municipal, se difunde la fotografía y datos del joven en puntos estratégicos como terminales, comercios, bares, supermercados, eventos y otros lugares de gran afluencia.Además, se habilitó una línea telefónica especial para recibir información y coordinar operativos con fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, como la Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

Desde la Secretaría de Seguridad se solicita la colaboración de la comunidad en la difusión de la búsqueda y en el aporte de cualquier dato relevante.Quienes tengan información pueden comunicarse al 911, a la comisaría más cercana, al 3772-618731 o a la Secretaría de Seguridad al 424744.