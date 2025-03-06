La Policía intensifica las tareas de contralor en la capital

La Policía de Corrientes informó este jueves que intensificó las tareas de contralor en la capital correntina.

En un trabajo de Prevención y Seguridad Integral, la comisaría Segunda desplegó un operativo de contralor en su zona de influencia.

Se apostaron diferentes puntos de control durante la madrugada de este jueves, dando por resultado un total de tres personas demoradas para averiguación de antecedentes y el secuestro preventivo de una motocicleta por no contar con la documentación requerida.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se prosigue con los trámites de rigor.