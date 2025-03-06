¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Prevención

La Policía intensifica las tareas de contralor en la capital

Tres personas fueron demoradas para averiguación de antecedentes.

Por El Litoral

Jueves, 06 de marzo de 2025 a las 12:46

La Policía de Corrientes informó este jueves que intensificó las tareas de contralor en la capital correntina. 

En un trabajo de Prevención y Seguridad Integral, la comisaría Segunda desplegó un operativo de contralor en su zona de influencia.

Se apostaron diferentes puntos de control durante la madrugada de este jueves, dando por resultado un total de tres personas demoradas para averiguación de antecedentes y el secuestro preventivo de una motocicleta por no contar con la documentación requerida.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se prosigue con los trámites de rigor.

