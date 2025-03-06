¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
INSEGURIDAD

La Policía recuperó céspéd sintético de una plaza en un barrio de Corrientes

Estaba separado, listo para ser transportado.

Por El Litoral

Jueves, 06 de marzo de 2025 a las 12:59

La Policía de Corrientes informó que este jueves recuperó césped sintético que estaba listo para ser transportado en un barrio de la capital correntina.

En un operativo de prevención de delitos, efectivos observaron en inmediaciones de una plaza del barrio Serantes, por calle Cuba y 9 , tres partes de césped sintético. Estas se encontraban separadas de su lugar, aparentemente lista para ser transportadas.

Al advertir la situación, los policías secuestraron preventivamente los elementos encontrados, siendo restituidos al delegado barrial.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD