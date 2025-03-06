La Policía recuperó céspéd sintético de una plaza en un barrio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este jueves recuperó césped sintético que estaba listo para ser transportado en un barrio de la capital correntina.

En un operativo de prevención de delitos, efectivos observaron en inmediaciones de una plaza del barrio Serantes, por calle Cuba y 9 , tres partes de césped sintético. Estas se encontraban separadas de su lugar, aparentemente lista para ser transportadas.

Al advertir la situación, los policías secuestraron preventivamente los elementos encontrados, siendo restituidos al delegado barrial.