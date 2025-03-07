Fundamentaron el fallo de cadena perpetua a la mujer que mató a su hijo de 3 años

El Tribunal de Juicio de Paso de los Libres dio a conocer los fundamentos del fallo condenatorio a Brenda Miño, por la muerte de su hijo, Naithan G. M. de 3 años, hallado sin vida, en enero del 2023 en unos matorrales, del barrio Las Flores.

La mujer fue hallada culpable del delito, “homicidio doblemente calificado por el vínculo” y condenada a prisión perpetua, según publicó el portal Confirmado,com.ar.

Los jueces, Marcelo Pardo, Marcelo Fleitas y Gustavo Ifran, basaron el fallo en tres elementos de prueba, que consideraron incontrastables.

El primero es que “Naithan, por sus condiciones motrices, no pudo haber llegado por sí, al lugar donde se halló su cadáver, por lo que en sana lógica y recurriendo a las máximas de la experiencia, se llega a la inferencia de que hubo una injerencia, esto es, la acción de otro; y hasta como hipótesis que pueda sugerir la defensa, muerto o no (por el golpe inferido), se lo abandona ahí, o para ocultar el cuerpo sin vida (vestigio del delito) o en extremo, para que muera, quedando agotada la acción”.

En segundo lugar, “la muerte ha sido traumática, descartando lo accidental o natural, planteado por su defensa, lo que ha quedado significado en la lección craneal constatada, siendo que tampoco fue la única comprobada en vida, por los rastros de infiltrados de sangre, hallados en los restos del abdomen”.

Y en tercer término, “la autoría se determina, en esa acción, que mata y oculta el cadáver, o lo abandona para que fallezca, en función de los testimonios sopesados, que instalan la mentira de la acusada, en cuanto no iban a ver a Naithan, porque lo había dado en adopción, entregándolo a una asistente social”.

La defensa, ejercida por las Doctoras, Susana Ferreyra y María Soledad Fresneda (Defensoras oficiales), anticipó, que recurrirá el fallo.

Brenda Miño, tendrá arresto domiciliario, hasta que se cumpla el requisito, de que su hijo menor de edad, actualmente de 2 años, cumpla los 5, y luego será enviada a un centro de detención, donde deberá cumplir el resto de la condena impuesta. Por otra parte, el Tribunal, decidió que Brenda Miño, lleve un dispositivo electrónico de rastreo.