Chocaron dos vehículos y hay tres heridos: un hombre está grave

La Policía de Corrientes informó este sábado que un hombre está grave y hay personas heridas tras un choque entre un auto y un camión en la localidad correntina de Verón de Astrada.

Efectivos policiales fueron alertados de que por Ruta nacional N° 12 en cercanías al Arroyo Santa María, se había registrado un siniestro vial entre un auto y un camión.

El mismo, tuvo como protagonista a un camión marca Volvo con semirremolque, conducido por un hombre de apellido Gasparotti de 58 años de edad y un vehículo automotor marca Volkswagen Fox.

El último rodado era guiado por un hombre 33 años, quien iba acompañado de una mujer mayor de edad y un menor.

A consecuencia del siniestro, los accidentados debieron ser asistido por personal de salud, resultando el conductor y sus dos acompañantes con lesiones leves.

En tanto que, el conductor del camión tuvo que ser trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, donde se determinó que poseía lesiones graves.

Por el hecho, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que la citada dependencia se continúa con los trámites del caso.