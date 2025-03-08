Recuperaron en Sauce un grupo electrógeno denunciado como sutraído

Un trabajo investigativo, realizado por la Fiscalía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá derivó en el allanamiento y recupero de un grupo electrógeno denunciado como sustraído.

Fue en el marco de una causa por supuesto hurto simple, en la cual intervino personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la localidad de Sauce.

Las tareas desplegadas concluyeron con el recupero del generador de energía de 6,5 KVA, que era requerido tras una denuncia reciente.

En base a ello se desplegaron tareas investigativas que permitieron obtener información clave sobre su ubicación, por lo que se solicitó una orden de allanamiento para el domicilio de una persona apodada “Trivilín”, ubicado en la intersección de calles Pedro Ferré y 25 de Mayo.La orden emitida por el Juez de Garantías Dr. Martín José Vega, fue ejecutada en la siesta del viernes por personal policial que irrumpió en la propiedad señalada por la recolección de evidencias.El operativo tuvo resultado positivo, logrando el secuestro del equipo sustraído, el cual fue trasladado a la sede policial donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente para continuar con las diligencias correspondientes.