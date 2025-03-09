¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes frutihortícola Omar Larroza
Policía de Corrientes frutihortícola Omar Larroza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Bella Vista

La Policía recuperó elementos robados de una escuela

Por El Litoral

Domingo, 09 de marzo de 2025 a las 09:03

La Policía de Corrientes informó que el sábado recuperó elementos robados de una escuela de la localidad de Bella Vista.

El viernes se denunció el robo de varios elementos de una escuela en Bella Vista, por lo que se inició una investigación al respecto.

Las tareas se realizaron en conjunto entre la Comisaría Primera de la ciudad y la Unidad Fiscal de turno. La intensa búsqueda permitió encontrar el lugar donde los autores del hecho abandonaron el botín. De esta manera se pudo recuperar una bomba de agua y tres reflectores pertenecientes al establecimiento educativo.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la comisaría mencionada, donde se continúan los trámites del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD