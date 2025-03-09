La Policía recuperó elementos robados de una escuela

La Policía de Corrientes informó que el sábado recuperó elementos robados de una escuela de la localidad de Bella Vista.

El viernes se denunció el robo de varios elementos de una escuela en Bella Vista, por lo que se inició una investigación al respecto.

Las tareas se realizaron en conjunto entre la Comisaría Primera de la ciudad y la Unidad Fiscal de turno. La intensa búsqueda permitió encontrar el lugar donde los autores del hecho abandonaron el botín. De esta manera se pudo recuperar una bomba de agua y tres reflectores pertenecientes al establecimiento educativo.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la comisaría mencionada, donde se continúan los trámites del caso.